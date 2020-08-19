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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Прекратить тои и массовые гулянья призвал премьер-министр Кыргызстана

Все тои и массовые гулянья необходимо прекратить. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

По его словам, массовые мероприятия могут привести к новой вспышке коронавируса.

«С августа до Нового года обычно проводят тои. Да, у многих были хорошие планы на это время, это наша история и традиция. Однако в то время, как мы боремся с нехваткой лекарств, я прошу прекратить проведение тоев. Органы местного самоуправления и мэрии Бишкека и Оша постоянно проводят рейды. В СМИ появляется информация о проверках, в результате которых увеселительные заведения штрафуют. Правительство усиленно работает и просит вас с пониманием отнестись к ограничениям», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина добавил, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом выправляется, но, если не следовать ограничениям, страна вновь может оказаться в тяжелом положении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162882/
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