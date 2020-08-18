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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане усилили контроль за соблюдением запрета на праздничные мероприятия

Усилен контроль за соблюдением санитарных мер безопасности, в том числе запрета на проведение праздничных торжеств с большим числом людей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, на заседании республиканского оперативного штаба отмечено, что профильные службы проводят рейды по кафе, ресторанам и другим развлекательным заведениям.

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил усилить работу в этом направлении, отметив, что в последнее время участились факты проведения различных торжеств в кафе и ресторанах.

«В целом при снижении заболеваемости по республике в отдельных районах все еще наблюдаются высокие показатели заболеваемости. Это свидетельствует о недостаточной работе местных органов власти с населением по соблюдению санитарных мер, в том числе по запрету проведения массовых семейных мероприятий и торжеств», — отметил он.

Многие заражаются коронавирусом именно после посещения тоев, поминок. В последнее время наблюдаю, что некоторые руководители местных органов власти отпустили ситуацию и расслабились. Такого не должно быть.

Кубатбек Боронов

Он отметил, что особенно в преддверии осенне-зимнего периода необходима слаженная, оперативная работа. «Наша основная задача — уменьшить уровень заболеваемости, предотвращать летальные исходы, оказывать особое внимание пациентам», — сказал Кубатбек Боронов.

По итогам заседания штаба профильным государственным органам поручено проработать вопросы изменения порядка въезда иностранных граждан в Кыргызстан, а также ускорить строительные работы на объектах медицинского профиля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162793/
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