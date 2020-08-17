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Власть

Вопросы социально-экономического развития обсудил президент с премьер-министром

Вопросы социально-экономического развития Кыргызстана обсудили президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов во время онлайн-совещания. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией — заметно уменьшилось число новых случаев заражения. Он подчеркнул, что принимаются исчерпывающие меры по дальнейшему улучшению ситуации и созданию запаса лекарственных средств с длительным сроком хранения.

Глава кабмина также рассказал о мерах по поддержке предпринимателей, в числе которых максимальное сокращение бюрократических проволочек в предоставлении льготного кредитования. В частности, что продолжается освоение 14 миллиардов сомов, выделенных в рамках программы по поддержке предпринимателей.

Кубатбек Боронов также представил информацию о ходе реконструкции социальных объектов, внутренних дорог в регионах.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость разработки детального плана мероприятий для усиления мер по сокращению дефицита бюджета и объемов теневой экономики. Он также обратил внимание на обеспечение продовольственной безопасности, пополнение материальных резервов запасами зерна и лекарств.

Глава государства отметил необходимость проведения комплексного анализа по влиянию ситуации с коронавирусной инфекцией не только на систему здравоохранения, но и на экономику и социальную сферу.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул особую важность обеспечения своевременной подготовки отраслей, учреждений социальной сферы, в особенности медицинских объектов, к прохождению осенне-зимнего периода.

Особое внимание глава государства обратил на своевременное финансирование работ по капитальной реконструкции больниц, усиление предупредительных мер по санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

Президент также отметил важность активизации мер по предоставлению врачам и учителям льготных ипотечных кредитов со стороны Государственной ипотечной компании, подчеркнул необходимость продолжения работ по расширению доступа фермеров к льготным кредитным ресурсам в рамках государственной политики регионального развития.

Вместе с этим отмечено, что в рамках платформы «Санарип аймак» до конца текущего года все государственные услуги, предоставляемые населению в регионах, должны быть переведены в электронный формат.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на обеспечение эффективной организации мероприятий в рамках подготовки к проведению парламентских выборов с соблюдением всех санитарных требований.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162729/
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