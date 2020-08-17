Аида Исмаилова посетила центр объединения родителей детей с аутизмом

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова посетила центр общественного объединения родителей детей с аутизмом «Рука в руке». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, центр открыт в сентябре 2012 года. В нем проходят подготовку и реабилитацию дети с различными формами аутизма, проводятся семинары и тренинги для родителей, медицинских и социальных работников.

Аида Исмаилова ознакомилась с проектом по раннему выявлению и вмешательству для эффективной адаптации и социализации детей.

В ходе встречи с коллективом центра были обсуждены вопросы изменения в «Положение о признании гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья», утвержденное постановлением правительства от 31 января 2012 года.