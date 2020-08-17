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Власть

Лица без профильного образования могут быть преподавателями. В каких случаях

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал изменения в Закон «Об образовании». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2020 года. Документ разработан для обеспечения прав граждан по предоставлению дополнительных образовательных услуг, направленных на приобретение знаний и умений в целях саморазвития и удовлетворения личных потребностей, говорится в сообщении.

В соответствии с частью первой статьи 28 Закона «Об образовании» правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, получившие необходимое образование и соответствующую педагогическую квалификацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.

Согласно части второй статьи 28 закона, лица, не имеющие педагогического образования и квалификации, имеют право на педагогическую (преподавательскую) деятельность в случаях:

  • прохождения переподготовки;
  • обучения навыкам деятельности, определяемым правительством;
  • проведения занятий в порядке репетиторства и тренингов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162692/
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