Лица без профильного образования могут быть преподавателями. В каких случаях

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал изменения в Закон «Об образовании». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2020 года. Документ разработан для обеспечения прав граждан по предоставлению дополнительных образовательных услуг, направленных на приобретение знаний и умений в целях саморазвития и удовлетворения личных потребностей, говорится в сообщении.

В соответствии с частью первой статьи 28 Закона «Об образовании» правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, получившие необходимое образование и соответствующую педагогическую квалификацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.

Согласно части второй статьи 28 закона, лица, не имеющие педагогического образования и квалификации, имеют право на педагогическую (преподавательскую) деятельность в случаях:

прохождения переподготовки;

обучения навыкам деятельности, определяемым правительством;

проведения занятий в порядке репетиторства и тренингов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.