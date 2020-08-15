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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков поздравил Россию с регистрацией вакцины от коронавируса

«Недавно президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Это является поворотным моментом в борьбе с вирусом для всего человечества», —сказал в очередном интервью радиостанции «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства выразил надежду на то, что вакцина будет эффективной и избавит весь мир от этой напасти, от имени кыргызстанцев и от себя лично поздравил Россию с этим знаменательным событием.

С первого дня борьбы с инфекцией Россия, лично Владимир Путин оказывали большую поддержку Кыргызстану.

Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул, что в этот непростой период усилилась взаимоподдержка и взаимопомощь с партнерами страны.

«Мы ощутили огромную поддержку всех наших партнеров — дальних и ближних стран, наших соседей, международных организаций. От имени народа Кыргызстана хотел бы поблагодарить всех наших партнеров за поддержку», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162633/
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