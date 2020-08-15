Сооронбай Жээнбеков прокомментировал критику в отношении властей

Ни один кыргызстанец не должен забывать о своей ответственности, когда делает громкие заявления. Об этом в очередном интервью радиостанции «Биринчи радио» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, сегодня перед парламентскими выборами некоторые граждане хотят привлечь к себе внимание, чтобы о них узнал народ.

«Каждый из нас выполняет свою работу, я стараюсь и выполняю свой президентский долг, милиция делает свое дело. Сильное гражданское общество и свобода слова станут хорошим толчком для развития любой страны. Мы должны подготовить почву для их развития. Нам нужно создать условия. Конечно, за этой свободой стоит большая ответственность. Это отдельная тема. Впереди большое политическое событие — парламентские выборы. Перед ними кто-то хочет обратить на себя внимание, но не стоит нарушать ничьих прав», — сказал президент.