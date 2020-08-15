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Власть

Кыргызстан увеличит экспорт экологически чистой сельскохозяйственной продукции

Кыргызстан увеличит экспорт экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом в очередном интервью радиостанции «Биринчи радио» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, в этом направлении уже ведутся соответствующие работы.

«Как известно, экологически чистая сельхозпродукция пользуется большим спросом в любой стране. Развитые страны, особенно страны с высоким уровнем жизни, особо заинтересованы в такой продукции. К примеру, соседний Китай для нас — это большой рынок. Начались работы по экспорту продукции в Поднебесную. Мы подготовили собственные лаборатории для выхода на международный рынок», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Чтобы выйти на зарубежные рынки, нам необходимо производить и увеличивать объемы продуктов питания, отвечающих международным требованиям.

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что для этого необходимо усовершенствовать технологию производства и обеспечить достаточное количество сырья. Эти вопросы, по его словам, решаются через кластерные проекты, определены источники финансирования, льгот.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162617/
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