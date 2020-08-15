В Кыргызстане назначены 13 судей местных судов

В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
По ее данным, Совет по отбору судей внес на имя Сооронбая Жээнбекова предложения о назначении на должности судей по 14 кандидатам в местные суды страны.
В их числе по одному кандидату на вакантные места в Нарынский областной суд, Джалал-Абадский и Ошский городские суды, девять кандидатов — в Свердловский районный суд Бишкека, по одному кандидату — в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы.
С учетом представленных материалов от соответствующих госорганов глава государства согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам.
Первым указом Мамасадык Жапаров и Миран Шерматов назначены на должности судей местного суда в первый раз сроком на пять лет.
Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:
в Ошский городской суд:
- Мамасадык Жапаров;
в Джалал-Абадский городской суд:
- Миран Шерматов.
Следующими указами отобранные 11 судей назначены на должности до достижения предельного возраста и направлены для осуществления судейских полномочий:
в Октябрьский районный суд Бишкека:
- Чынгыз Адамкулов;
в Первомайский районный суд Бишкека:
- Дамира Орозова;
в Свердловский районный суд Бишкека:
- Жылдыз Ибраимова;
- Алмаз Касымбеков;
- Гульзат Саадабаева;
- Гульмира Саргалдакова;
- Жыпар Сабырова;
- Асел Смаилова;
- Гаухар Тургунбекова;
- Санжар Чотонов;
- Галина Шин.
Указы вступают в силу со дня подписания.