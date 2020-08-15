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Власть

В Кыргызстане назначены 13 судей местных судов

В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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Назначен ряд судей местных судов

По ее данным, Совет по отбору судей внес на имя Сооронбая Жээнбекова предложения о назначении на должности судей по 14 кандидатам в местные суды страны.

В их числе по одному кандидату на вакантные места в Нарынский областной суд, Джалал-Абадский и Ошский городские суды, девять кандидатов — в Свердловский районный суд Бишкека, по одному кандидату — в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы.

С учетом представленных материалов от соответствующих госорганов глава государства согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам.

Изучив материалы по одному из претендентов на должность судьи местного суда, президент вернул материалы по данному кандидату в Совет.

Первым указом Мамасадык Жапаров и Миран Шерматов назначены на должности судей местного суда в первый раз сроком на пять лет.

Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

в Ошский городской суд:

  • Мамасадык Жапаров;

в Джалал-Абадский городской суд:

  • Миран Шерматов.

Следующими указами отобранные 11 судей назначены на должности до достижения предельного возраста и направлены для осуществления судейских полномочий:

в Октябрьский районный суд Бишкека:

  • Чынгыз Адамкулов;

в Первомайский районный суд Бишкека:

  • Дамира Орозова;

в Свердловский районный суд Бишкека:

  • Жылдыз Ибраимова;
  • Алмаз Касымбеков;
  • Гульзат Саадабаева;
  • Гульмира Саргалдакова;
  • Жыпар Сабырова;
  • Асел Смаилова;
  • Гаухар Тургунбекова;
  • Санжар Чотонов;
  • Галина Шин.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162614/
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