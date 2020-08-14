Премьер-министр назвал четыре пункта, на которые должны обратить внимание медики

В период пандемии как никогда важна социальная ответственность граждан. Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

По его словам, правительство продолжит усиленно работать по ряду направлений.

«Службы санитарно-эпидемиологического контроля в части сферы здравоохранения будут работать в еще более усиленном режиме. Я хочу отметить, что в настоящее время правительство проводит большую работу в части улучшения материально-технической базы, инфраструктуры системы здравоохранения», — отметил он.

Но необходимо уделить большое внимание качеству, чтобы не было каких-либо недочетов или недоработок в связи с проведением работ в спешном порядке! Больницы, которые мы сейчас строим, приобретаемая техника и аппараты должны служить нашей стране долгие годы. Кубатбек Боронов

Глава правительства продолжил, что медицинским работникам необходимо обратить особое внимание на четыре вопроса: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация. Каждый из них очень важен для здоровья человека.

Кубатбек Боронов призвал руководителей государственных структур к реализации 11 приоритетов правительства и своевременной реализации поставленных задач и мер.

«Время требует от нас максимального объединения усилий всех государственных структур и местных органов власти, четкой и слаженной работы, а главное — получения конкретных эффективных результатов. Каждый день, каждая минута важны», — отметил он.

Сейчас мы наблюдаем увеличение случаев заболевания коронавирусом в некоторых государствах. В нашей стране не снижается число заболевших. Кубатбек Боронов

«Поэтому я обращаюсь ко всем нашим гражданам и предпринимателям — пусть каждый из нас возьмет на себя социальную ответственность», — сказал Кубатбек Боронов.

Он призвал относиться с пониманием к принимаемым мерам правительства и строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. «Только вместе мы сможем преодолеть эту болезнь», — резюмировал премьер-министр.