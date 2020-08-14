16:22
USD 78.00
EUR 92.35
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Грядет глобальная рецессия. Премьер рассказал о мерах по спасению экономики

«Правительство ведет работу по урегулированию экономической ситуации в стране», — об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов на внеочередном заседании кабмина, сообщили в пресс-службе.

Кубатбек Боронов отметил, что каждая страна переживает сейчас нелегкое время и мир стоит перед глобальной рецессией. «Как и во всех соседних странах, в первую очередь удар был нанесен экономике. По итогам социально-экономического развития за первое полугодие экономическая активность снизилась на 5,3 процента. Все это повлияло и на доходную часть республиканского бюджета. Мы были вынуждены принять бюджет с дефицитом в 5 процентов. Но активная работа государственных органов позволила улучшить ситуацию», — отметил он.

По сбору налогов за июль показатель увеличился на 10 процентов. Но и сейчас перед нами стоят большие задачи, которые требуют усердной и быстрой работы. Мы не должны позволить повторения той ситуации, с которой столкнулась наша экономика.

Кубатбек Боронов

По его словам, принятые меры позволили не допустить спада экономических показателей до минимума: это поэтапное возобновление работы бизнеса, отсрочка налоговых и других выплат, мониторинг налоговых проверок. «Кроме того, разработана программа поддержки предпринимателей. На эти цели выделено 14 миллиардов сомов. Представители бизнеса могут получить льготные кредиты, чтобы открыть или возобновить свое дело. Эти и другие меры не допустили снижения темпов роста экономики», — отметил премьер-министр.

Кубатбек Боронов добавил, что за период режима ЧП и ЧС многие семьи, оказавшиеся в непростой ситуации, были обеспечены необходимыми продуктами питания. «Помощь получили около 900 тысяч семей. Помимо этого был введен запрет на экспорт продуктов питания первой необходимости. Временно было введено государственное регулирование цен на 11 видов товара, снят НДС на лекарственные средства», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что одна из главных задач на сегодня — сокращение безработицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162543/
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
Коллектив центра дерматовенерологии решил вернуться в свое здание
На закупку СИЗ инфекционной больнице выделили еще 7,4 миллиона сомов
Фонд госматрезервов закупит лекарства для борьбы с COVID-19 до конца сентября
Спасибо, медики! Во Дворце спорта для врачей организовали концерт
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,9 миллиона человек
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коварство COVID-19: психозы и суициды. Помощь чиновников нужна сейчас
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 14 медиков
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались четыре человека
В КР выявили 304 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 373
Популярные новости
Статус соотечественника с&nbsp;иностранным гражданством ввели в&nbsp;Кыргызстане Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане
Лишив граждан права на&nbsp;справедливость, государство нарушило Конституцию Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию
Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу
Встреча Даниила Урицкого с&nbsp;Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси Встреча Даниила Урицкого с Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси
Бизнес
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
14 августа, пятница
16:06
В Бишкеке задержали руководителя турфирмы, который обманул горожанку В Бишкеке задержали руководителя турфирмы, который обма...
15:52
Депутаты от СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в седьмой созыв
15:35
Грядет глобальная рецессия. Премьер рассказал о мерах по спасению экономики
15:16
В реке Каракол нашли тело утонувшего мужчины
15:08
Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — онлайн