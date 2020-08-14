Грядет глобальная рецессия. Премьер рассказал о мерах по спасению экономики

«Правительство ведет работу по урегулированию экономической ситуации в стране», — об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов на внеочередном заседании кабмина, сообщили в пресс-службе.

Кубатбек Боронов отметил, что каждая страна переживает сейчас нелегкое время и мир стоит перед глобальной рецессией. «Как и во всех соседних странах, в первую очередь удар был нанесен экономике. По итогам социально-экономического развития за первое полугодие экономическая активность снизилась на 5,3 процента. Все это повлияло и на доходную часть республиканского бюджета. Мы были вынуждены принять бюджет с дефицитом в 5 процентов. Но активная работа государственных органов позволила улучшить ситуацию», — отметил он.

По сбору налогов за июль показатель увеличился на 10 процентов. Но и сейчас перед нами стоят большие задачи, которые требуют усердной и быстрой работы. Мы не должны позволить повторения той ситуации, с которой столкнулась наша экономика. Кубатбек Боронов

По его словам, принятые меры позволили не допустить спада экономических показателей до минимума: это поэтапное возобновление работы бизнеса, отсрочка налоговых и других выплат, мониторинг налоговых проверок. «Кроме того, разработана программа поддержки предпринимателей. На эти цели выделено 14 миллиардов сомов. Представители бизнеса могут получить льготные кредиты, чтобы открыть или возобновить свое дело. Эти и другие меры не допустили снижения темпов роста экономики», — отметил премьер-министр.

Кубатбек Боронов добавил, что за период режима ЧП и ЧС многие семьи, оказавшиеся в непростой ситуации, были обеспечены необходимыми продуктами питания. «Помощь получили около 900 тысяч семей. Помимо этого был введен запрет на экспорт продуктов питания первой необходимости. Временно было введено государственное регулирование цен на 11 видов товара, снят НДС на лекарственные средства», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что одна из главных задач на сегодня — сокращение безработицы.