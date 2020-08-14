Премьер поручил завершить подготовку к отопительному сезону в месячный срок

«В условиях пандемии подготовка к отопительному сезону должна быть завершена раньше, чем обычно», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Каждое министерство и ведомство ответственны за подготовку к предстоящему отопительному сезону. Она должна быть основательной, так как необходимо учитывать ожидаемое маловодье и эпидемиологическую ситуацию в стране», — сказал он.

Хочу подчеркнуть, что затягивать с подготовкой, ожидая первых холодов, нельзя. Через месяц все должно быть готово. Кубатбек Боронов

По данным Минфина, финансирование подготовки к отопительному сезону идет согласно графику.

«Сейчас важно обеспечение своевременного финансирования проводимых работ. Из предусмотренных 2,9 миллиарда сомов выделена половина средств. Вместе с тем хочу обратить внимание на отсутствие анализа потерь электроэнергии и увеличение дебиторской задолженности. Необходимо эти показатели снижать. Распределительные компании не должны превышать установленный лимит потребления электроэнергии. Крупным предприятиям, использующим электроэнергию, необходимо рассмотреть вопрос перехода на альтернативные источники энергии. Каждый руководитель государственного органа и руководитель региона несет персональную ответственность за подготовку к зиме», — добавил он.

Кубатбек Боронов отметил, что в сложившихся условиях объекты системы здравоохранения требуют особого внимания.

Объекты здравоохранения в текущей ситуации имеют приоритетное значение. Все медицинские учреждения должны быть обеспечены альтернативными источниками выработки электроэнергии. Кубатбек Боронов

«С этим не должно быть проблем. Что касается населения в целом, то до конца августа должны быть проведены все тендеры на закупку твердого топлива. С первыми холодами увеличится спрос на уголь среди населения. Поэтому необходимо открыть как можно больше топливных баз по всей стране», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр поручил каждому государственному органу подтвердить готовность к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону.