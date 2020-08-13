В Узгене президенту показали новую школу и родильное отделение районной больницы

В Узгене президент Сооронбай Жээнбеков посетил среднюю школу № 6 имени Алишера Навои и увидел, как идет строительство нового родительного отделения районной территориальной больницы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, здание учебного заведения сильно пострадало в результате землетрясения в январе 2008 года.

Из-за отсутствия альтернативы школьники вынужденно продолжали обучаться в аварийном помещении.

В настоящее время строительство завершено, ведутся работы по внешнему благоустройству и отделке учебных кабинетов. Здание рассчитано на 525 ученических мест.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что, несмотря на незапланированные расходы республиканского бюджета в связи с пандемией коронавирусной инфекции, средства не перестанут выделяться на первоочередные задачи, в частности на ремонт аварийных школ и заброшенных зданий больниц в регионах.

Строительство нового родильного отделения началось в декабре 2019-го. Старое здание, рассчитанное на 60 коек, построено в 1965 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился.

Вопрос о необходимости строительства нового здания поднимался несколько раз, однако проблема оставалась нерешенной из-за отсутствия финансирования.

В пресс-службе сказали, что для решения проблемы были проведены переговоры с представителями кувейтского благотворительного фонда «Ас-Сафа». В настоящее время большая часть строительных работ завершена, ввод в эксплуатацию ожидается осенью 2020-го. Новое здание отделения будет оснащено современным медицинским оборудованием.

Президент заявил, что наличие таких больниц, оснащенных по современным требованиям, — это прежде всего забота о здоровье сельчан, а в рамках политики по поддержке детей большое внимание уделяется повышению доступа учащихся к образованию, созданию для них комфортных условий.