Президент посетил предприятия по производству биопродуктов и электроприборов

В рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область президент Сооронбай Жээнбеков посетил два промышленных предприятия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Сузакском районе в январе 2020 года заработало ОсОО «Шахдан». Завод оснащен оборудованием для сушки и сортировки ядер грецких орехов, импортируемых из Турции, для очистки, сортировки и упаковки семян подсолнечника, для сортировки фисташек.

Компания экспортирует местные фрукты, лесную и сельскохозяйственную продукцию, такие как «биопродукты» — грецкие орехи, фисташки, сухофрукты, семена подсолнечника и другие.

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Сооронбай Жээнбеков отметил перспективный потенциал страны в экспорте экологически чистой продукции на зарубежные рынки и подчеркнул, что перерабатывающей промышленности и в дальнейшем будет уделяться особое внимание.

Глава КР также посетил промышленное предприятие ОАО «Нур» в Джалал-Абаде, занимающееся производством электрических разъемов и приборов. Руководитель компании Абдыжапар Тагаев проинформировал, что в дальнейших планах — развитие производства с учетом новых требований в рамках государственной политики по цифровизации республики.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что более 70 процентов льготных средств финансовых институтов страны направляется на поддержку инициатив региональных предпринимателей, которые создают новые рабочие места. Это способствует сокращению миграции и социально-экономическому развитию областей.

Президент рекомендовал руководству ОАО «Нур» активно внедрять в производство современные технологии, заметив, что государственные структуры продолжат работу над созданием максимально благоприятных условий для развития предпринимательства.

В пресс-службе напомнили, что в 2018-м создан комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию, призванный стать диалоговой площадкой между государством и бизнес-сообществом для решения его актуальных вопросов.