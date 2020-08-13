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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Минздраву поручено уделить особое внимание реабилитации населения после COVID-19

Министерству здравоохранения Кыргызстана поручено уделить особое внимание посткоронавирусной реабилитации населения. Об этом было сказано на заседании республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов отметил, что вопрос здоровья нации — это первостепенный для государства вопрос, это вопрос национальной безопасности.

«Те проблемы, с которыми сегодня столкнулись мы и весь мир, требуют особого подхода. После перенесенной болезни необходима соответствующая реабилитация. Я прошу Министерство здравоохранения провести работу в этом направлении. Участковым врачам необходимо проводить контроль и мониторинг состояния больных, выписанных после лечения из стационаров», — сказал премьер-министр.

Он также отметил недостаточную работу местных органов власти по проведению подворовых обходов и подчеркнул важность усиления этого направления.

В ходе заседания штаба профильным государственным органам поручено представить план мероприятий по вакцинации населения от сезонного гриппа, а курирующим вице-премьер-министрам — усилить контроль за работой по закупке необходимого оборудования и оснащения новых больниц, а также определения кадрового состава медицинских учреждений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162432/
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