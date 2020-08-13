Сооронбай Жээнбеков вновь пообещал улучшить социальное положение врачей

«Мы приложим все усилия для повышения зарплат и улучшения социального положения врачей», — пообещал президент Сооронбай Жээнбеков во время встречи с медиками в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, во время рабочей поездки в регион Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью медицинских объектов. В частности, с ходом строительства в областной клинической больнице нового двухэтажного корпуса на 100 мест.

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Президент также осмотрел новое здание отделения неотложной помощи Джалал-Абадской областной клинической больницы, строительство и оборудование которого было осуществлено при содействии правительства Германии. Директор медицинского учреждения Кумар Ботокараев отметил, что со следующей недели в нем начнется прием пациентов.

Президент в беседе с медработниками напомнил о проводимой работе по ремонту простаивающих зданий для перепрофилирования их под современные больницы.

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Глава государства добавил, что в основе принципов государственно-частного партнерства также будут построены больницы нового типа, в которых население сможет получать комплексные медицинские услуги.

«Мы приложим все усилия для повышения зарплат и улучшения социального положения врачей. В этом мы будем опираться на результаты, которых добьемся путем цифровизации всех сфер, оказывающих государственные услуги населению, в том числе здравоохранения. Эти меры будут приниматься в целях уменьшения теневой экономики, увеличения поступлений средств в бюджет страны. Данные средства мы направим на повышение заработной платы работников социальной сферы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.