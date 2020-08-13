14:27
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков вновь пообещал улучшить социальное положение врачей

«Мы приложим все усилия для повышения зарплат и улучшения социального положения врачей», — пообещал президент Сооронбай Жээнбеков во время встречи с медиками в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, во время рабочей поездки в регион Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью медицинских объектов. В частности, с ходом строительства в областной клинической больнице нового двухэтажного корпуса на 100 мест.

Читайте по теме
Зарплаты медикам повысят за счет легализации средств из теневой экономики

Президент также осмотрел новое здание отделения неотложной помощи Джалал-Абадской областной клинической больницы, строительство и оборудование которого было осуществлено при содействии правительства Германии. Директор медицинского учреждения Кумар Ботокараев отметил, что со следующей недели в нем начнется прием пациентов.

Президент в беседе с медработниками напомнил о проводимой работе по ремонту простаивающих зданий для перепрофилирования их под современные больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции остро выявила проблему нехватки больниц и медицинских кадров.

Сооронбай Жээнбеков

Глава государства добавил, что в основе принципов государственно-частного партнерства также будут построены больницы нового типа, в которых население сможет получать комплексные медицинские услуги.

«Мы приложим все усилия для повышения зарплат и улучшения социального положения врачей. В этом мы будем опираться на результаты, которых добьемся путем цифровизации всех сфер, оказывающих государственные услуги населению, в том числе здравоохранения. Эти меры будут приниматься в целях уменьшения теневой экономики, увеличения поступлений средств в бюджет страны. Данные средства мы направим на повышение заработной платы работников социальной сферы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162418/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 10 медиков
За задержку выплат медикам акиму Сокулукского района объявлен выговор
В Баткенской области начали выпускать средства индивидуальной защиты
Сооронбай Жээнбеков: Фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства
Президент призвал уделять особое внимание реконструкции дорог в регионах
В Баткене в декабре достроят центр по переработке урюка и текстильную фабрику
Сооронбай Жээнбеков: Пандемия обнажила все проблемы системы здравоохранения
В Кыргызстане еще у 14 медиков выявили COVID-19
Медики села Кун-Туу не получили компенсации по оплошности руководителя больницы
В Кыргызстане не всем медикам перечислили надбавки к зарплате
Популярные новости
Статус соотечественника с&nbsp;иностранным гражданством ввели в&nbsp;Кыргызстане Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане
Лишив граждан права на&nbsp;справедливость, государство нарушило Конституцию Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию
Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу
Встреча Даниила Урицкого с&nbsp;Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси Встреча Даниила Урицкого с Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; предоставила Минздраву КР&nbsp;автомобиль скорой помощи Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи
13 августа, четверг
14:21
Руководство телеканала MTV прокомментировало инцидент с телеведущим и мигрантом Руководство телеканала MTV прокомментировало инцидент с...
14:15
Сооронбай Жээнбеков вновь пообещал улучшить социальное положение врачей
14:01
Россияне сбросились и передали деньги нуждающимся кыргызстанцам. Кому помогли
13:43
В селе ГЭС-5 в ДТП пострадали три человека
13:21
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,5 миллиона человек