21:42
USD 77.61
EUR 91.35
RUB 1.06
Власть

В Баткенской области начали выпускать средства индивидуальной защиты

Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью текстильной фабрики компании Cool bros в Кызыл-Кие Баткенской области.

Директор предприятия Суймонкул Жолдубаев проинформировал, что фабрика оснащена современным швейным оборудованием и может производить до 500 тысяч швейных изделий в месяц.

На данный момент рабочими местами обеспечены 350 человек, в перспективе планируется увеличить эту цифру до 500. Основная часть выпускаемой продукции экспортируется на рынки России.

Кроме того, с учетом текущей эпидемиологической ситуации начали выпуск средств индивидуальной защиты для населения и медицинских работников.

Суймонкул Жолдубаев также поделился планами по открытию подобных предприятий во всех регионах страны.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что социально ответственные предприниматели не остались в стороне в сложившейся ситуации и вносят свой вклад в борьбу с пандемией.

Сооронбай Жээнбеков заверил, что подобные инициативы всегда найдут поддержку государственных структур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162364/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Военнослужащим в Баткенской области строят дом на 24 квартиры
Сооронбай Жээнбеков: Фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства
Президент призвал уделять особое внимание реконструкции дорог в регионах
В Баткене в декабре достроят центр по переработке урюка и текстильную фабрику
Сооронбай Жээнбеков: Пандемия обнажила все проблемы системы здравоохранения
Дефицит медицинских кадров. Премьер-министр назвал главный урок пандемии
В Баткенской области разрешили работу общественного транспорта
Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане
Как предприниматель может прокормить регионы, рассказал Сооронбай Жээнбеков
Инцидент на границе. Милиция начала досудебное производство
Популярные новости
Статус соотечественника с&nbsp;иностранным гражданством ввели в&nbsp;Кыргызстане Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане
Инциденты на&nbsp;границе прокомментировал Сооронбай Жээнбеков Инциденты на границе прокомментировал Сооронбай Жээнбеков
Два года на&nbsp;посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова Два года на посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова
Лишив граждан права на&nbsp;справедливость, государство нарушило Конституцию Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию
Бизнес
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; предоставила Минздраву КР&nbsp;автомобиль скорой помощи Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи
Успей получить кэшбек 1000 сомов до&nbsp;1&nbsp;сентября при покупке Redmi Note 9/9S Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
12 августа, среда
21:21
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, как можно проверить себя в списке избирателей Выборы-2020. В ЦИК рассказали, как можно проверить себя...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 августа: дожди с грозами
20:45
Найти работу можно онлайн. Минтруда запустило специальный сайт
20:24
В Баткенской области начали выпускать средства индивидуальной защиты
20:21
Житель Нарына просит заделать ямы на дорогах в центре города