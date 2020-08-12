Военнослужащим в Баткенской области строят дом на 24 квартиры

«Государство продолжит поддержку военнослужащих, особенно стоящих на страже наших границ», — сказал Сооронбай Жээнбеков сегодня во время закладки капсулы под строительство нового жилого дома для пограничников в Баткенской области.

Начальник Генштаба ВС Райимберди Дуйшенбиев проинформировал, что строительство жилого дома предусмотрено для военнослужащих войсковой части 2022 Государственной пограничной службы, выполняющих задачи по охране госграницы с Таджикистаном и Узбекистаном.

Служебный дом будет состоять из трех этажей и рассчитан на 24 квартиры. По завершении строительства военнослужащим, проходящим службу в непростых условиях, предоставят комфортное жилье.