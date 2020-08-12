Сооронбай Жээнбеков: Фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства

Сооронбай Жээнбеков сегодня осмотрел крупный плодово-ягодный сад в Кадамджайском районе Баткенской области, находящийся в ведении общественного объединения «Берекелуу суу».

Руководитель объединения Имар Саматов проинформировал, что общая площадь территории сада составляет порядка 100 гектаров. Здесь методом капельного орошения выращиваются саженцы яблок, винограда, малины, баткенского урюка.

Рабочими местами обеспечены 450 местных жителей.

Имар Саматов добавил, что целью общественного объединения является повышение социально-экономического положения местного населения, снижение внутренней и внешней миграции и увеличение местного бюджета путем освоения орошаемых земель с использованием передовых сельскохозяйственных технологий.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что отечественные фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства, несмотря на возникающие трудности.

Он рассказал об основных направлениях государственной политики регионального развития, деятельности финансовых институтов — Российско-Кыргызского фонда развития, ОАО «Гарантийный фонд», которые в приоритетном порядке оказывают содействие сельским товаропроизводителям и предприятиям на местах.

Глава государства выразил благодарность сельским предпринимателям за инициативность и содействие в развитии своего региона, а также призвал местные власти оказывать им всяческую поддержку.