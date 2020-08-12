Кубатбек Боронов посетил фермерское хозяйство в Иссык-Атинском районе

Премьер-министр Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с деятельностью одного из крестьянских хозяйств в Иссык-Атинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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По ее данным, в хозяйстве работает 12 человек. Здесь разводят крупный рогатый скот, овец, лошадей и свиней — всего более тысячи голов.

Глава правительства осмотрел инфраструктуру комплекса и отметил важность наращивания производства в агропромышленном комплексе.

«Чуйская область является регионом, где очень хорошо развивается земледелие и животноводство. Кластерное развитие и специализация по определенным сельскохозяйственным культурам должны дать реальный толчок к развитию регионов», — сказал он.

Кубатбек Боронов встретился с фермерами, которые затронули вопросы предоставления сельскохозяйственной техники в лизинг и финансовой поддержки через льготное кредитование. Он подробно остановился на условиях реализации программ по льготному кредитованию и обеспечению крестьян техникой в лизинг через государственные и коммерческие банки.

Глава правительства отметил, что будущее сельского хозяйства за развитием передовых технологий капельного орошения.

Премьер-министр также посетил фермерское хозяйство в селе Ивановка, где на территории в 25 гектаров багорной земли посажен лук. Методом капельного орошения крестьяне получают по 100 тонн лука с каждого гектара.