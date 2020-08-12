Президент призвал уделять особое внимание реконструкции дорог в регионах

Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства и реконструкции внутренних дорог. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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В Баткене глава государства осмотрел работы по асфальтированию улицы Курманжан Датки. Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов сообщил, что на 1,1 километра идет укладка песчаного гравия и асфальтового покрытия.

Работы планируют завершить до конца августа 2020 года. Кроме того, в городе в ближайшее время из бюджета запланировано асфальтирование еще двух улиц.

Президент призвал уделять особое внимание качеству реконструкции внутренних дорог в регионах.

Напомним, что в рамках государственной политики регионального развития в районных центрах страны ежегодно производится асфальтирование не менее 3 километров внутренних дорог на средства из республиканского бюджета.

По данным Минтранса, в 2019 году более 140 километров дорог были заасфальтированы в 40 районных центрах и в 8 городах. В текущем году планируется заасфальтировать 150 километров.