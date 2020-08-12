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Власть

В Баткене в декабре достроят центр по переработке урюка и текстильную фабрику

Сооронбай Жээнбеков сегодня ознакомился с проектом по строительству логистического центра по переработке и сортировке урюка и текстильной фабрики в Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, проекты планируют реализовать на территории промзоны города Баткена, для этих целей выделили 4 гектара земли. В проект по переработке местного урюка вкладываются инвестиции на сумму более $8 миллионов. С его реализацией создадут 200 новых рабочих мест, а местные фермеры смогут наладить сбыт своей продукции — баткенского урюка. Ежегодно появится возможность для переработки до 8 тонн урюка.

Общая сумма проекта по строительству текстильной фабрики оценивается примерно в $6 миллионов.

С 2021 года текстильная фабрика планирует создать дополнительно 1 тысячу рабочих мест и производить продукцию на сумму около 400 миллионов сомов ежегодно.

Строительные работы по указанным проектам инвестор планирует полностью завершить в декабре 2020 года.

«Если местные власти будут создавать все условия, выделять земли, то инвесторы сами потянутся на места. Таких предпринимателей мы должны ценить как «золотой фонд» нашей страны. С годами мы будем увеличивать количество социальных объектов. Сокращение финансирования отдельных направлений в условиях пандемии не повлияет на реализацию социально-экономических проектов региона», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства еще раз напомнил, что политика регионального развития реализуется на государственном уровне третий год подряд, а одним из ее основных направлений является поддержка предпринимательства на местах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162320/
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