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Власть

Сооронбай Жээнбеков провел ротацию судей

Сооронбай Жээнбеков произвел ротацию отдельных судей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, президент подписал указ о переводе отдельных судей местных судов на основании предложения Совета судей.

Из Джалал-Абадского областного суда в Баткенский областной переведен Абдимиталип Абылакимов, а Султангазы Жороев наоборот, из Баткенского облсуда в Джалал-Абадский.

В пресс-службе уточнили, что в соответствии с Конституционным законом «О статусе судей Кыргызской Республики» такая процедура перевода (ротации) осуществляется лишь при наличии обоюдного согласия судей.

Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162249/
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