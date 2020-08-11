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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Дефицита лекарств в Кыргызстане нет

На всех складах Кыргызстана есть необходимые для лечения коронавируса и внебольничной пневмонии лекарственные препараты. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Вместе с тем глава кабмина признал, что в некоторых районах нет определенных медикаментов. По его словам, штаб и акимы стараются устранить эту проблему.

«Некоторые фармацевтические компании продают лекарства только своим аптекам. Сейчас акимы районов отвечают головой за то, чтобы обеспечить больницы всем необходимым. В августе ожидается поставка антибиотиков и антикоагулянтов. Правительство направило заявки, чтобы в сентябре в страну поступили лекарства», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава правительства добавил, что Министерство здравоохранения обновило список необходимого. Согласно документу, в перечне лекарственных средств утверждено 56 из 59 наименований медицинского оборудования.

Ссылка: https://24.kg/vlast/162211/
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