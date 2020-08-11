В Кыргызстане не всем медикам перечислили надбавки к зарплате

В некоторых районах Кыргызстана медики до сих пор не получили надбавки к зарплате. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, правительство проводит разбирательство, кто допустил халатность при перечислении денег.

«Правительство выделило более 807 миллионов сомов на надбавки к зарплате медикам. Деньги были перечислены 28-30 июля. Однако в социальных сетях появляется информация, что деньги дошли не до всех медработников. Например, в селе Кун-Туу Сокулукского района. Сейчас все выясняется, и виновные понесут наказание», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина добавил, что 130 медиков уже на Иссык-Куле, еще 170 сейчас проходят реабилитацию в одном из пансионатов.