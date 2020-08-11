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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19: возобновление авиарейсов обсудили главы МИД Кыргызстана и России

Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Чингиза Айдарбекова и Российской Федерации Сергея Лаврова. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, министры двух стран обсудили вопросы сотрудничества по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, обменялись мнениями по актуальным направлениям и перспективам двустороннего взаимодействия, в том числе о возобновлении в ближайшее время регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией.

Чингиз Айдарбеков поблагодарил за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, направление врачей, которые оказали неоценимую практическую и консультативную помощь.

Стороны выразили надежду на реализацию всех запланированных мероприятий в рамках перекрестного года Кыргызстана и России, дальнейшую интенсификацию всего комплекса кыргызско-российского сотрудничества по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной политики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162142/
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