Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу

Министерство транспорта и дорог утвердило новые алгоритмы для лиц, независимо от гражданства, проходящих через госграницу, в том числе с целью туризма. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что пассажиры международных и внутренних авиарейсов на всех этапах предполетных процедур и до посадки должны соблюдать масочный режим и дистанцию.
Обязательные процедуры:
- проведение термометрии у пассажиров на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных комплексов;
- в случае подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажира/ов, также пассажиры рядом расположенных 6-8 мест подлежат обсервации/изоляции для дальнейшего наблюдения медиками;
- в случае необходимости определения круга контактных лиц аэропорт «Манас» передает списки пассажиров сотрудникам санитарно-карантинных пунктов;
- пассажиры без клинических проявлений пропускаются для дальнейшего следования по маршруту.
Для иностранных граждан/лиц без гражданства — иностранных специалистов, прибывающих на территорию КР в целях осуществления трудовой деятельности:
- соответствующие госорганы предоставляют разрешительные документы в Минздрав для уведомления Пограничной службы;
- при пересечении госграницы проводится термометрия;
- при выявлении клинических проявлений — забор на ПЦР-анализ, госпитализация;
- лица без клинических проявлений должны быть вывезены приглашающей стороной в заранее ими подготовленные места до получения результата ПЦР-теста;
- при отрицательном ПЦР разрешается выход на работу.
Лица, прибывающие на территорию Кыргызстана автотранспортом:
- строгое соблюдение масочного режима;
- проведение термометрии пассажиров автотранспорта;
- при выявлении клинических проявлений на коронавирус осуществляется забор на ПЦР-анализ с дальнейшей госпитализацией. Контактным лицам устанавливают мобильное приложение Stop COVID-19 KG и направляют далее по маршруту.