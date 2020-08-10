Надо запомнить! Утверждены новые алгоритмы для граждан, пересекающих границу

Министерство транспорта и дорог утвердило новые алгоритмы для лиц, независимо от гражданства, проходящих через госграницу, в том числе с целью туризма. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что пассажиры международных и внутренних авиарейсов на всех этапах предполетных процедур и до посадки должны соблюдать масочный режим и дистанцию.

Обязательные процедуры:

проведение термометрии у пассажиров на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных комплексов;

в случае подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажира/ов, также пассажиры рядом расположенных 6-8 мест подлежат обсервации/изоляции для дальнейшего наблюдения медиками;

в случае необходимости определения круга контактных лиц аэропорт «Манас» передает списки пассажиров сотрудникам санитарно-карантинных пунктов;

пассажиры без клинических проявлений пропускаются для дальнейшего следования по маршруту.

Для иностранных граждан/лиц без гражданства — иностранных специалистов, прибывающих на территорию КР в целях осуществления трудовой деятельности:

соответствующие госорганы предоставляют разрешительные документы в Минздрав для уведомления Пограничной службы;

при пересечении госграницы проводится термометрия;

при выявлении клинических проявлений — забор на ПЦР-анализ, госпитализация;

лица без клинических проявлений должны быть вывезены приглашающей стороной в заранее ими подготовленные места до получения результата ПЦР-теста;

при отрицательном ПЦР разрешается выход на работу.

Лица, прибывающие на территорию Кыргызстана автотранспортом: