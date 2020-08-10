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Минтранс рассматривает возобновление авиарейсов с еще несколькими странами

Минтранс и Агентство гражданской авиации рассматривают вопрос возобновления регулярных авиарейсов с еще несколькими странами. Об этом на брифинге сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

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По его словам, в настоящий момент регулярно выполняются рейсы по маршрутам Бишкек — Дубай — Бишкек, Бишкек — Анталья — Бишкек, Бишкек — Стамбул — Бишкек.

«Для возвращения кыргызстанцев на родину выполнено больше 200 рейсов. Сейчас ведутся переговоры с российскими и казахстанскими авиалиниями. Свои предложения по возобновлению регулярных рейсов нам также прислали авиакомпании Кувейта и Узбекистана. Эти предложения рассматриваются республиканским штабом», — сказал Курманбек Акышев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162058/
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