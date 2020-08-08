Правительство поручило обеспечить больницы альтернативными источниками энергии

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и ожидаемое маловодье, этот год для нас будет особенно ответственным», — заявил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков на очередном заседании штаба по вопросам подготовки сфер экономики и населения к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду.

Он отметил, что каждое государственное и муниципальное учреждение должно быть готово к отопительному сезону. Каждое министерство и ведомство должно подготовиться к нему основательно.

Первый вице-премьер-министр отметил, что вопрос подготовки к отопительному сезону в первую очередь касается системы здравоохранения.

«Уже сегодня должна быть информация, как идет подготовка каждого медицинского учреждения к зиме. Все медицинские учреждения, особенно операционные и реанимационные отделения, должны обеспечить альтернативными источниками энергии. Вопросов с обеспечением углем и мазутом быть не должно. Для своевременного их приобретения поручаю Министерству финансов выделить необходимые средства», — отметил он.

Алмазбек Баатырбеков напомнил об ответственности каждого руководителя области.

Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования поручили провести работу по возможному переходу объектов, потребляющих большое количество электроэнергии, на альтернативные виды топлива.