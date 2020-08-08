Два года на посту. За что можно и нужно критиковать мэра Азиза Суракматова

Сегодня исполняется ровно два года с того момента, как Азиза Суракматова избрали мэром Бишкека. За это время в деятельности столичного градоначальника были как достижения, так и провалы. 24.kg вспоминает, за что критиковали мэра чаще всего.

1 Скандальный ПДП Скандальный ПДП

Пожалуй, одним из самых громких скандалов, который сегодня связывают именно с именем Азиза Суракматова, — это принятие Проекта детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека.

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ПДП центральной части Бишкека столичные депутаты приняли без обсуждения. Чиновники усердно пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает. Но в то же время в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура выявила несоответствия в Проекте детальной планировки Бишкека.

Но ни столичная мэрия, ни сами городские депутаты так и не отреагировали на прокурорский акт. А ведь ПДП многие называют строительной аферой с недвижимостью бишкекчан.

2 Кадровая чехарда Кадровая чехарда

Свою работу Азиз Суракматов начал с подбора команды. За первый год его работы среди заместителей мэра не оказалось ни одного человека, который бы работал в этой должности с предшественником. Всех ушли.

Дольше всех продержались Бакыт Дюшембиев, Геннадий Милицкий и Асель Куламбаева.

Но и на втором году работы кадровые перестановки продолжились. Среди последних кадровых перестановок — смена вице-мэра и руководителя аппарата муниципалитета. Вице-мэр Татьяна Кузнецова уволилась, сославшись на плохое здоровье. Вместо нее пост заняла Виктория Мозгачева.

Бывший руководитель аппарата Балбак Тулобаев освободил кресло, отправившись вверх по карьерной лестнице. Он стал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. На его место назначен Адилет Малдыбаев. Ранее он работал первым замом акима Первомайского района.

Бишкекчане не успевали запоминать новые имена, потому что меняли как перчатки руководителей в управлениях образования, здравоохранения, спорта и других службах города, находящихся в ведении мэрии. То ли кадровый голод, то ли уровень у назначенцев...

3 Карантинные решения Карантинные решения

Множество недовольств вызвали у горожан решения мэрии в период вспышки коронавируса. Действия городских чиновников отличались всем, кроме логики. Фактически в масштабах столицы борьба с коронавирусом превратилась в борьбу с людьми. Одним из самых странных было решение о том, что после снятия карантина приезжие должны были обязательно возить справку с места работы, заверенную в Налоговой службе.

Мэрия поставила во главу угла не удобство горожан, а бюрократию.

Тут же образовались огромные очереди, а ведь именно места массового скопления людей — лучший источник распространения коронавируса. Азиз Суракматов грозил бишкекчанам штрафами за отсутствие масок. В тот период, когда у людей денег не было даже на хлеб, не говоря уже о маске за 15 сомов.

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Осталось непонятным и решение на ограничение работы общественного транспорта. Когда в середине июня резко выросло число заражений коронавирусом, мэрия разрешила автобусам, маршруткам и троллейбусам ездить только в дневные и утренние часы. Тот факт, что это привело в итоге к столпотворению и нарушению режима дистанцирования, чиновников не смутил.

4 Когда ждать порядка на парковках Когда ждать порядка на парковках

Уже много лет мэрии Бишкека не удается решить проблему с парковками в столице. Каждый мэр обещает навести порядок в этом направлении, но тщетно. Не стал исключением и Азиз Суракматов.

Он даже создал в структуре мэрии специальный отдел. Правда, результатов его работы бишкекчане так и не ощутили.

Планируемый проект государственно-частного партнерства по автоматизации парковок в Бишкеке так и не запущен.

Зато с января 2020 года стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один заезд.

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В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек. Правда, муниципалитет создал платные парковки без утверждения положения о них, и депутаты горкенеша сомневались в их законности.

5 Многострадальный парк Тулебердиева

Скандалом обернулось для мэрии желание облагородить городское пространство. Да, за последние два года в Бишкеке открыто множество парков и скверов. Это островки зелени, где бишкекчане могут погулять в свободное время и подышать свежим воздухом.

С парком Чолпонбая Тулебердиева все получилось с точностью до наоборот.

Времени на его строительство было достаточно. К тому же, пока его возводили, большая часть населения сидела в карантине. Но это не стало поводом сделать работу качественно. Парк открыли в преддверии 9 Мая, и почти сразу начали проявляться недостатки в строительстве.

Сначала стало известно, что пластиковые буквы на памятнике начали отваливаться. Оказалось, что они просто приклеены на двусторонний скотч. Затем просела брусчатка, обрушился арык, повалило деревья. Да и дорогу к парку не сделали до сих пор.