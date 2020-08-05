Президент выразил соболезнования главе Ливана в связи со взрывом в Бейруте

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами в результате взрыва в Бейруте.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате взрыва в столице Ливана городе Бейруте. Кыргызский народ желает стойкости близким погибших и разделяет горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.

Напомним, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 73 человека, более 3,7 тысячи получили ранения.

Точные причины пока не установлены, однако президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в порту хранилось 2 тысячи 750 тонн нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра) — это вещество может использоваться для подрывных работ, а также в качестве азотного удобрения.