Президент выразил соболезнования семье заслуженного врача Виталия Сергеева

Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с безвременной кончиной заслуженного врача России и Кыргызстана Виталия Сергеева выразил соболезнования его родным и близким.

Фото из интернета. Врач Виталий Сергеев

«С чувством глубокой скорби узнал о кончине кандидата медицинских наук, доцента Сергеева Виталия Прокопьевича. Ушел из жизни наш земляк — талантливейший человек с большим сердцем и золотыми руками, посвятивший себя самой благородной и нужной профессии в мире. Виталий Прокопьевич внес неоценимый вклад в развитие здравоохранения в Кыргызской Республике. Благодаря его труду и знаниям были внедрены новейшие методы и технологии, выполнены сотни сложнейших и уникальных операций кыргызстанцам», — говорится в сообщении.

Виталий Сергеев за время своей трудовой деятельности получил самые высокие государственные награды — «Народный врач СССР», орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, а также другие правительственные — СССР и Кыргызской Республики. Он являлся почетным гражданином города Оша.

В 2015 году в Кыргызстане был открыт благотворительный фонд развития здравоохранения, названный именем выдающегося медика.

Напомним, 2 августа на 89-м году жизни от тяжелой болезни скончался выдающийся организатор здравоохранения, народный врач СССР, заслуженный врач России, заслуженный врач и строитель Кыргызской Республики, бывший директор Ошской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент Виталий Сергеев.

Виталий Сергеев родился в 1931 году в Таджикистане, на границе с Афганистаном. В 1935-м семья переехала во Фрунзе, где он окончил школу и Киргизский медицинский институт.

Трудовую деятельность Виталий Сергеев начал в 1955 году сельским хирургом на юге Кыргызстана, в районном центре Узгене. Затем стал главным врачом Узгенской районной больницы. В 1964-м был назначен главным врачом Ошской областной клинической больницы.

С 1994 года Виталий Сергеев жил в поселке Мстихино, в окрестностях Калуги. Активно занимался общественной работой, был председателем домового совета и заместителем председателя ТОЗ.