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Власть

Президент напомнил о важности поддержки сельскохозяйственной кооперации

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность поддержки инициатив по сельскохозяйственной кооперации. Об этом он сказал во время посещения семенного сельхозкооператива «Заря» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

«Развитию сельского хозяйства, поддержке сельских предпринимателей и впредь будет уделяться большое внимание», — подчеркнул глава государства, отметив доступность льготных средств, предоставляемых финансовыми институтами страны для сельских товаропроизводителей. Вместе с тем имеются и пробелы, которые необходимо устранять для развития аграрного сектора.

Кооператив «Заря» выращивает улучшенные сорта семян пшеницы и ячменя, которыми обеспечивает область, при этом применяются новые технологии орошения. В сотрудничестве с немецкой компанией выращивает картофель высококачественного сорта и распространяет его среди местных фермеров.

Хозяйство является добросовестным налогоплательщиком и вносит свой ощутимый вклад в развитие экономики. В 2014 году признан ведущим налогоплательщиком в Кыргызстане и награжден специальным значком за вклад в бюджет республики.

В «Заре» также выращивают овец, коров, яков и лошадей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161526/
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