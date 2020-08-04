Президент напомнил о важности поддержки сельскохозяйственной кооперации

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность поддержки инициатив по сельскохозяйственной кооперации. Об этом он сказал во время посещения семенного сельхозкооператива «Заря» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

«Развитию сельского хозяйства, поддержке сельских предпринимателей и впредь будет уделяться большое внимание», — подчеркнул глава государства, отметив доступность льготных средств, предоставляемых финансовыми институтами страны для сельских товаропроизводителей. Вместе с тем имеются и пробелы, которые необходимо устранять для развития аграрного сектора.

Кооператив «Заря» выращивает улучшенные сорта семян пшеницы и ячменя, которыми обеспечивает область, при этом применяются новые технологии орошения. В сотрудничестве с немецкой компанией выращивает картофель высококачественного сорта и распространяет его среди местных фермеров.

Хозяйство является добросовестным налогоплательщиком и вносит свой ощутимый вклад в развитие экономики. В 2014 году признан ведущим налогоплательщиком в Кыргызстане и награжден специальным значком за вклад в бюджет республики.

В «Заре» также выращивают овец, коров, яков и лошадей.