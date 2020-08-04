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Власть

В селе Ак-Булак появится водопровод. Президент ознакомился с ходом работ

Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом реализации проекта по строительству системы водоснабжения в селе Ак-Булак. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, более двух тысяч сельчан получат доступ к чистой питьевой воде. Местные жители в беседе с президентом высказали опасение, что строительство может быть прекращено, как в большинстве случаев бывает в отдаленных селах, отметили они.

«Экономические трудности, с которыми столкнулась страна вследствие пандемии коронавирусной инфекции, не повлияют на реализацию проектов по обеспечению населения чистой водой», — заверил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что национальные программы по обеспечению населения чистой водой и улучшению ирригационных систем являются одними из главных в его президентской деятельности.

«Защита здоровья наших людей, развитие туризма, в целом регионов — невозможно без наличия чистой воды. Это комплексный вопрос. Поэтому я уделяю особое внимание этому направлению. На реализацию программы по обеспечению населения чистой водой помимо бюджетных средств привлекаются средства извне, в основном на грантовой основе. До конца моего президентского срока я намерен обеспечить доступ населения к воде по всей стране», — отметил он.

Завершение строительства системы запланировано на октябрь 2020 года. Проект реализуется во взаимодействии со Всемирным банком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161522/
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