Об особом контроле строительства и ремонта внутренних дорог напомнил президент

«В прошлые годы на проблему внутренних дорог обращалось мало внимания, местные жители жаловались на их плохое состояние, в некоторых регионах они были разрушены. Сейчас вопрос строительства и ремонта внутренних дорог стоит на особом контроле», — отметил Сооронбай Жээнбеков во время двухдневного рабочего визита в Иссык-Кульскую область.

Он ознакомился с ходом реконструкции и строительства внутренних дорог региона. В Караколе ремонтируют за 74 миллиона сомов одну из самых главных дорог города — улицу Жусупа Абдрахманова. Ее протяженность составляет 2,3 километра. В 2019 году реконструировали участок длиной 673 метра. Работы планируют завершить к 1 ноября.

Проект финансирует дирекция по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области.

В селе Теплоключенка Ак-Суйского района асфальтируются три улицы. Завершить работы планируется до 25 августа. Здесь глава государства побеседовал с депутатами местного кенеша, напомнил о проводимой государственной политике, согласно которой ежегодно в районных центрах ремонтируются не менее 3 километров дорог на средства из республиканского бюджета.

По данным Министерства транспорта, в 2019 году более 140 километров дорог были заасфальтированы в 40 районных центрах и в 8 городах. В текущем — планируется заасфальтировать 150 километров.