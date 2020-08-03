19:37
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Власть

Об особом контроле строительства и ремонта внутренних дорог напомнил президент

«В прошлые годы на проблему внутренних дорог обращалось мало внимания, местные жители жаловались на их плохое состояние, в некоторых регионах они были разрушены. Сейчас вопрос строительства и ремонта внутренних дорог стоит на особом контроле», — отметил Сооронбай Жээнбеков во время двухдневного рабочего визита в Иссык-Кульскую область.

Он ознакомился с ходом реконструкции и строительства внутренних дорог региона. В Караколе ремонтируют за 74 миллиона сомов одну из самых главных дорог города — улицу Жусупа Абдрахманова. Ее протяженность составляет 2,3 километра. В 2019 году реконструировали участок длиной 673 метра. Работы планируют завершить к 1 ноября.

Проект финансирует дирекция по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области.

В селе Теплоключенка Ак-Суйского района асфальтируются три улицы. Завершить работы планируется до 25 августа. Здесь глава государства побеседовал с депутатами местного кенеша, напомнил о проводимой государственной политике, согласно которой ежегодно в районных центрах ремонтируются не менее 3 километров дорог на средства из республиканского бюджета.

По данным Министерства транспорта, в 2019 году более 140 километров дорог были заасфальтированы в 40 районных центрах и в 8 городах. В текущем — планируется заасфальтировать 150 километров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161507/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Несмотря на кризис из-за COVID-19, президент обещает предпринимателям поддержку
В бусах с Иссык-Куля в Бишкек люди едут в проходах
Сложную ситуацию на Иссык-Куле прокомментировал глава региона Балбак Тулобаев
Полпред Балбак Тулобаев взял себе помощником бойца смешанного стиля
На городском пляже Чолпон-Аты не убирают мусор
Жители Боз-Булуна просят чиновников отремонтировать медпункт: он разваливается
Подложный госномер на машине чиновника. Начато досудебное производство
Водитель полпредства в Иссык-Кульской области установил подложные номерные знаки
Пациентов детского хосписа хотят отправить на Иссык-Куль. Нужна помощь
Доноры одобрили финансирование проекта по реконструкции дороги вокруг Иссык-Куля
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27-31 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 июля
День траура по&nbsp;жертвам COVID-19. Кто выразил соболезнования Кыргызстану День траура по жертвам COVID-19. Кто выразил соболезнования Кыргызстану
В&nbsp;парламенте Кыргызстана появился новый депутат В парламенте Кыргызстана появился новый депутат
Выборы-2020. Молодые лидеры в&nbsp;списках&nbsp;&mdash; это массовка для денежных мешков Выборы-2020. Молодые лидеры в списках — это массовка для денежных мешков
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
3 августа, понедельник
19:28
В больнице Чолпон-Аты устанавливают централизованную систему подачи кислорода В больнице Чолпон-Аты устанавливают централизованную си...
19:14
Об особом контроле строительства и ремонта внутренних дорог напомнил президент
19:01
Цифра дня. 150 сомов в день тратят на трехразовое питание заболевших COVID-19
18:46
НПО окажут поддержку пожилым кыргызстанцам в условиях пандемии COVID-19
18:42
Коронавирус в Кыргызстане. Состояние больниц Иссык-Куля увидел президент