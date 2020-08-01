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Власть

Без света зимой не останемся. Президент объяснил почему

В очередном интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков рассказал о проблеме нехватки воды в регионе, но заверил, что зимой кыргызстанцы не останутся без света и тепла.

По его словам, в прошлом году снег в горах выпал в средних объемах. «Мы исходили из прогноза, что воды в Токтогулке будет около 17 миллиардов кубометров. Но, к сожалению, жизнь берет верх над задуманными планами, идут дожди, иногда в горах выпадает снег, горные ледники не тают. И в Токтогулку, как и в другие водохранилища нашей республики, имеющие международное значение: Кировское, Орто-Токойское, Папанское, воды поступило немного. Воды больше всего поступает в июне и июле», — сказал глава государства.

По сравнению с прошлым годом сейчас не хватает 2 миллиардов 400 миллионов кубометров воды. Подождем, как начнется август, государственные органы будут действовать, исходя из этого. Будем надеяться на лучшее.

Сооронбай Жээнбеков

Он заверил, что население не останется без света и электричества.

«Если мы будем испытывать трудности, будут приняты меры по привлечению электроэнергии извне. Мы ведем расчеты. Для этого у нас есть свои возможности. Если погода потеплеет и будет жаркой, начнет поступать больше воды, то не будет необходимости для покупки электроэнергии извне. Даст Бог, мы сможем выйти своими силами», — заключил глава КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161374/
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