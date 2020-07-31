Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что ​в этом году праздник приходится отмечать в условиях пандемии, охватившей все человечество. «​В этот день мы возносим молитвы Всевышнему, осознавая наивысшую ценность подаренной нам жизни, стараемся очистить души и укрепить веру», — отметил президент.

​И в этот великий день я прошу у Всевышнего, чтобы наш благословенный народ как можно быстрее избавился от болезни, чтобы у нас была процветающая страна и сильное государство. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков пожелал каждому соотечественнику крепкого здоровья, долгих лет жизни, всем семьям — счастья и благополучия.

«Пусть Всевышний примет ваши жертвоприношения и вознаградит вас за благие дела. ​Пусть нам всегда сопутствует успех, а жизнь будет полна добра.​ Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и благоденствие. ​Пусть Всевышний всегда оберегает наш любимый Кыргызстан!» — сказал президент.