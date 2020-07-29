10:06
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом сообщило РБК.

По данным издания, глава государства сообщил, что перенес коронавирус без симптомов.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное: вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал президент, выступая перед руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

По словам Александра Лукашенко, о том, что он переболел коронавирусом, ему сообщили врачи. Симптомов у него не было. «Слава богу, что мне удалось попасть в когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сказал Александр Лукашенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161027/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Белорус президенти Александр Лукашенко коронавирус менен ооруп айыкты
За четыре месяца мобильные бригады в Бишкеке совершили более 33 тысяч выездов
ПРООН передаст 50 тысяч хирургических масок медучреждениям и ГСИН
В Чолпон-Ате ад: аким прокомментировал сообщения активистов о нехватке врачей
В Караколе возобновляет работу общественный транспорт
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
Цифра дня. 74 тысячи 2 человека приняли дневные стационары с начала июля
Торага Жогорку Кенеша вручил волонтерам путевки на Иссык-Куль
Сложную ситуацию на Иссык-Куле прокомментировал глава региона Балбак Тулобаев
Российских медиков распределили по регионам
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Премьер рассказал, с&nbsp;какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он&nbsp;возглавит Иссык-Кульскую область Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
Подготовка ко&nbsp;второй волне COVID-19. Кто обеспечит больницы кислородом Подготовка ко второй волне COVID-19. Кто обеспечит больницы кислородом
Бизнес
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
29 июля, среда
09:51
Президент Беларуси Александр Лукашенко переболел коронавирусом Президент Беларуси Александр Лукашенко переболел корона...
09:48
Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу
09:33
За четыре месяца мобильные бригады в Бишкеке совершили более 33 тысяч выездов
09:16
ПРООН передаст 50 тысяч хирургических масок медучреждениям и ГСИН
09:07
Скончался народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов