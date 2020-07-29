Президент Беларуси Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом сообщило РБК.

По данным издания, глава государства сообщил, что перенес коронавирус без симптомов.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное: вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал президент, выступая перед руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

По словам Александра Лукашенко, о том, что он переболел коронавирусом, ему сообщили врачи. Симптомов у него не было. «Слава богу, что мне удалось попасть в когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сказал Александр Лукашенко.