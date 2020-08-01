Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Акылбек Осмоналиев назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Фото пресс-службы правительства КР. Акылбек Осмоналиев

Родился 10 августа 1964 года в Ноокатском районе Ошской области. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Константина Скрябина по специальности «зоотехния», Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1981-м рабочим на конезаводе № 44 Ноокатского района Ошской области.

1989-1992 — главный специалист в Ноокатском районном агропромышленном объединении;

1992-1994 — референт аппарата госадминистрации Ноокатского района;

1994-1995 — заместитель директора конезавода № 44;

1995-1996 — руководитель крестьянского хозяйства «Алике»;

С 1996 года работал в комитете по аграрным вопросам аппарата Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, с 2004-го — в аппарате премьер-министра;

2006-2009 — эксперт сектора экономической и социальной политики администрации президента;

С января 2009 года работал заместителем председателя Нацстаткома;

2012-2016 — председатель Национального статистического комитета;

2016-2017 — руководитель аппарата правительства в ранге министра;

2017-2018 — первый заместитель управляющего делами президента и аппарата правительства;

2018-2020 — полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области.

Балбак Тулобаев стал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев

Он сменил на посту Акылбека Осмоналиева.

Балбак Тулобаев родился 21 сентября 1972 года в селе Кол-Тор Тонского района. Окончил факультет лесного хозяйства по специальности «инженер лесного хозяйства» в Стамбульском университете (Турция), отделение агроэкологии в Кыргызском аграрном университете имени Константина Скрябина (инженер-эколог), отделение менеджмента в Академии управления при президенте КР.

Читайте по теме Балбак Тулобаев заверяет, что у него нет никакого частного бизнеса

1997-2000 — помощник директора Государственного агентства по лесному хозяйству;

2000-2004 — старший консультант в комитете по развитию промышленности и бизнеса Жогорку Кенеша;

2004-2010 — работа в управлении делами президента КР в должности советника, помощника, начальника отдела, заместителя управляющего делами, первого заместителя управляющего делами президента;

2010-2013 — политический обозреватель, главный редактор газеты «Айат»;

С 2013-го являлся советником, членом совета директоров, заместителем президента многопрофильной компании «Аю холдинг»;

2018-2020 — руководитель аппарата мэрии Бишкека.

Дастан Шаршеев назначен помощником Балбака Тулобаева.

Вновь назначенный полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев принял на работу в качестве помощника бойца смешанного стиля.

Дастан Шаршеев родился в селе Боконбаево Иссык-Кульской области в 1990 году. Много лет прожил в России, участвуя в турнирах по разным видам единоборств. Одержал 20 побед в 26 профессиональных боях по кикбоксингу. В 2019-м завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека

Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра столицы по социальной политике. По данным коллег, решение уйти с должности она приняла в связи с плохим состоянием здоровья. Она проработала вице-мэром с февраля 2019 года.

Ее место заняла Виктория Мозгачева, ранее она была директором КП «Бишкектеплоэнерго». По образованию инженер-программист. По мнению муниципалитета, это ускорит цифровую трансформацию системы здравоохранения и социальную сферу города.

Читайте по теме Мэрия Бишкека ищет врачей. В стационарах прошла пересменка

Адилет Малдыбаев назначен на пост руководителя аппарата столичной мэрии. Ранее работал первым заместителем акима Первомайского района. Он сменил Балбака Тулобаева.

Акимом Октябрьского района назначен Азамат Дороев, ранее он занимал должность руководителя аппарата райадминистрации.​

На пост директора муниципального предприятия «Бишкекгорлифт» назначен Болотбек Одракаев. Ранее занимал должность ведущего специалиста отдела технического надзора​ общественно-государственного управления капитального строительства мэрии столицы.

О кадровых перестановках с 20 по 24 июля читайте здесь.