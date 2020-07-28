Акимом Октябрьского района Бишкека назначен Азамат Дороев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Азиз Суракматов.

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Азамат Дороев окончил в 2011 году институт новых информационных технологий КГУ имени Ишеналы Арабаева, работал учителем информатики в СШ № 89, занимал различные должности в муниципальных структурах, в том числе был замначальника МТУ № 18, руководителем аппарата в столичных акимиатах.

Бывший аким района Максим Ситников освобожден от должности 2 июля в связи с состоянием здоровья.

Напомним, что также в мэрии Бишкека сменились вице-мэр по социальным вопросам и руководитель аппарата.