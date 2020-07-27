18:29
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Власть

В каждой области появится компьютерная томография

Ведется работа по установке оборудования компьютерной томографии в каждой области страны, сейчас оно есть только в Бишкеке и Оше. Об этом стало известно сегодня во время онлайн-встречи президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Глава правительства отметил, что специалисты разрабатывают новый протокол лечения с учетом международного опыта.

Большую помощь в борьбе со вспышкой заболевания оказывают российские специалисты, которые обучают местных медиков современным методам реанимации.

Кубатбек Боронов рассказал главе государства об итогах рабочей поездки в Ошскую область, где он посетил дневные стационары и принял участие в закладке капсулы под строительство здания новой инфекционной больницы в южной столице. Он добавил, что будут приложены максимальные усилия по завершению строительства новой клиники в кратчайшие сроки.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость анализа по определению пика заболеваемости, прогнозирования развития ситуации и принятия мер.

Он обратил внимание на незамедлительное устранение недостатков в предоставлении медикам средств индивидуальной защиты, оборудования и питания.

Глава КР отметил важность своевременной выплаты компенсаций семьям врачей, скончавшихся при исполнении служебных обязанностей, равномерного распределения международной гуманитарной помощи по регионам, перевода в цифровой формат данных, обеспечения областей необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Необходимо обеспечить аптеки в регионах медикаментами, а на базе ЦСМ создать запас лекарств.

Сооронбай Жээнбеков

Кроме того, он обратил особое внимание на подготовку к началу нового учебного года в условиях пандемии коронавируса, рекомендовав кабмину постоянно держать на контроле ремонт аварийных зданий школ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160868/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
ФОМС выделил Ошской области дополнительно более 49 миллионов сомов на СИЗ
Возобновление работы детских садов в Бишкеке зависит от эпидемситуации
Дочерей Сооронбая Жээнбекова и Нурсултана Назарбаева сравнивают в соцсетях
Организации здравоохранения закупили СИЗ вместо медикаментов
От пневмонии скончалась заслуженный деятель культуры Айгуль Мураталиева
Отставку главы Минздрава не подтверждают, но и не опровергают
Врачи отказываются принимать помощь от волонтеров. Им грозят увольнениями
ПРООН поддержит инновации в сфере борьбы с коронавирусом
Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать
Минздрав заявил о спаде заболеваемости COVID-19. Но расслабляться пока рано
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он&nbsp;возглавит Иссык-Кульскую область Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
Президент отправил закон о&nbsp;манипулировании информацией на&nbsp;доработку Президент отправил закон о манипулировании информацией на доработку
Чиновники извинились за&nbsp;плохую подготовку к&nbsp;пандемии. Не&nbsp;у&nbsp;нас&nbsp;&mdash; в&nbsp;Ташкенте Чиновники извинились за плохую подготовку к пандемии. Не у нас — в Ташкенте
Бизнес
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
Почему необходимо принимать витамин&nbsp;С во&nbsp;время сезона вирусных инфекций? Почему необходимо принимать витамин С во время сезона вирусных инфекций?
27 июля, понедельник
18:12
ФОМС выделил Ошской области дополнительно более 49 миллионов сомов на СИЗ ФОМС выделил Ошской области дополнительно более 49 милл...
17:56
Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
17:51
В каждой области появится компьютерная томография
17:42
Скончался директор театра «Тунгуч» Садыр Назаров
17:37
Возобновление работы детских садов в Бишкеке зависит от эпидемситуации