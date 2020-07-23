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Власть

Минсельхоз не обеспечил фермеров хорошими семенами и водой

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков провел совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и проводимым сельскохозяйственным работам. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

С докладами выступили руководители Минсельхоза и госматрезервов. Первый вице-премьер-министр отметил, что, несмотря на введение режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции, в этом году в полном объеме и своевременно были начаты сельскохозяйственные работы.

«При этом надо отметить, что со стороны профильных государственных органов не ведется работа в достаточной степени. Простой пример. Для получения хорошего урожая необходимы качественные семена. Министерство сельского хозяйства не провело соответствующую работу по обеспечению ими. Второй вопрос касается обеспечения поливной водой», — возмутился Алмазбек Баатырбеков.

Первый вице-премьер подчеркнул важность проведения своевременных и качественных работ в период осенней посевной кампании. Он также отметил, что руководство профильных органов несет персональную ответственность за обеспечение продовольственной безопасности в осенне-зимний период.

В итоге госорганам и местным властям поручено создать фермерам все условия для эффективной деятельности. В частности поручено усилить работу областных и районных штабов по проведению осенне-полевых работ и обеспечению продовольственной безопасности, по обеспечению ГСМ в период осеннего сбора урожая. Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности поручено усилить контроль за качеством животноводческой продукции, усилить работу ветеринарных служб, упорядочить деятельность лабораторий по ветеринарной экспертизе на рынках страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160381/
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