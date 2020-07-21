Кубатбек Боронов: Строительство больниц надо начать на этой неделе

«Строительство больниц в Бишкеке и Оше следует начать уже на этой неделе», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании оперативного штаба.

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По его словам, земельные участки для строительства медицинских учреждений, равно как и сами проекты, на стадии подготовки. Ответственным органом является Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство здравоохранения ответственно за оснащение больниц необходимым медицинским оборудованием и подбор кадров.

Кроме того, решено, что простаивающие в регионах свободные здания будут перепрофилированы в больницы.

«Полномочные представительства правительства в областях совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в срочном порядке должны обеспечить ремонт таких зданий. В течение месяца они должны быть перепрофилированы в медицинские учреждения примерно на 100 койко-мест, из них 25-30 мест надо отдать под реанимационные блоки», — подчеркнул глава правительства.

В ходе заседания также обсужден вопрос подготовки дополнительных койко-мест в регионах. Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил недостаточную работу глав Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей по этому вопросу.