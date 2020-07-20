Президент недоволен работой обсервации «Ганси». Нет порядка

Президент обратил внимание на отсутствие должного порядка в работе обсервационной зоны «Семетей» на территории международного аэропорта «Манас». Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на встрече с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Глава кабмина сообщил, что контроль там усилен, накануне произошла смена руководителя обсервационной зоны.

Президент также отметил необходимость усиления контроля за обеспеченностью стационаров и обсервационных зон лекарственными препаратами, медицинскими средствами. Глава государства обратил внимание и на вопрос обеспечения жителей регионов, сказал о необходимости проработки поставок лекарств с учетом отдаленных горных регионов и дальнего расположения районов между собой в некоторых областях.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков отметил важность предоставления полноценной информации населению о распределении гуманитарной помощи в электронном формате. Президент поддержал правительственную инициативу по строительству больниц в Бишкеке и Оше из быстровозводимых конструкций.

При этом он добавил, что мэрия Бишкека прорабатывает также вопрос строительства многопрофильной больницы в столице с привлечением инвесторов.

Глава государства обратил внимание на усиление дезинфекционных мероприятий общественных мест, улиц городов и районов, подчеркнул необходимость бесперебойной подготовки к осенне-зимнему периоду.