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Власть

Кубатбек Боронов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы кабмина Кыргызстана в Минск (Беларусь).

Александр Лукашенко отметил поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. В свою очередь Кубатбек Боронов отметил, что Кыргызстан придает важное значение отношениям дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью.

Премьер-министр также подчеркнул важность акцентирования внимания на усилении двустороннего торгово-экономического сотрудничества, существенного увеличения товарооборота, наращивания инвестиционного взаимодействия, реализации проектов, представляющих интерес для обеих стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159893/
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