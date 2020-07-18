Премьер-министр КР Кубатбек Боронов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы кабмина Кыргызстана в Минск (Беларусь).

Александр Лукашенко отметил поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. В свою очередь Кубатбек Боронов отметил, что Кыргызстан придает важное значение отношениям дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью.

Премьер-министр также подчеркнул важность акцентирования внимания на усилении двустороннего торгово-экономического сотрудничества, существенного увеличения товарооборота, наращивания инвестиционного взаимодействия, реализации проектов, представляющих интерес для обеих стран.