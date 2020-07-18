Поставку лекарств из Беларуси в Кыргызстан обсудили премьер-министры двух стран

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов во время встречи с главой правительства Беларуси Романом Головченко затронул вопрос поставок лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

«Кыргызстан придает большое значение отношениям дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью. Уверен, что стороны имеют большой потенциал для дальнейшего развития и активизации взаимовыгодных двусторонних отношений», — сказал Кубатбек Боронов.

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В ходе встречи он акцентировал внимание на заинтересованность Кыргызской Республики в поставках необходимых лекарственных средств.

Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что в Бишкек из Беларуси прибудет груз с лекарственными средствами, необходимыми в борьбе с коронавирусной инфекцией общим весом 5,4 тонны. Его загрузили на самолет, на котором Кубатбек Боронов прибыл для участия в очередном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

«Таким образом, правительство КР оказало содействие отечественным фармацевтическим компаниям с доставкой лекарственных средств. Эти препараты будут доступны населению по приемлемым ценам», — отметили в кабмине.

Встреча состоялась накануне на полях заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое проходит в городе Минске (Республика Беларусь).