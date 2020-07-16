COVID-19 не помеха. Предприниматель показал президенту рыбное хозяйство

«Несмотря на сложности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, нельзя забывать о поддержке экспортного потенциала страны», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня во время ознакомления с деятельностью сельскохозяйственного предприятия Иссык-Атинского района Чуйской области.

Глава государства посетил ОсОО «Аква Сервис», производящее осетровую икру, различную продукцию из форели и полуфабрикаты. Производимый товар реализуется как на внутреннем рынке, так и экспортируется в Россию и Казахстан.

Руководитель предприятия Ренад Досаев является членом комитета по развитию промышленности и предпринимательства, созданного при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызстана. Он с удовлетворением отметил динамику развития рыбных хозяйств в республике.

«Комитет оказывает ощутимую поддержку всем сферам экономики КР, в том числе рыбному хозяйству. Многое сделано для развития отрасли. Государство в последние годы уделяет хорошее внимание поддержке рыбных хозяйств, благодаря чему страна на сегодня является одним из основных поставщиков и производителей форели в регионе», — заметил Ренад Досаев.

За короткий период его хозяйство сумело увеличить производство товарной рыбы с 50 до 5 тысяч тонн.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что государство и далее будет содействовать развитию предпринимательства и расширению производства в регионах, направленных на экспорт и создание рабочих мест. Он заверил, что будет активизирован диалог с бизнесом на различных площадках, в том числе и в рамках комитета по развитию промышленности и предпринимательства, который был призван стать диалоговой площадкой между государством и бизнес-сообществом для решения его актуальных вопросов.