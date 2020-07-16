Ирина Карамушкина вновь просит встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина обратилась к президенту с просьбой аудиенции. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«В связи с тем, что тысячи граждан адресуют свои обращения и жалобы по создавшейся ситуации в стране, правом, данным мне законом, требую аудиенции от главы государства С.Ж. Жээнбекова», — написала нардеп.

Она также просит создать рабочую группу для встречи.

Член фракции СДПК напоминает, что заявление депутата приравнивается к официальному.

Ранее бывшая соратница Сооронбая Жээнбекова уже просила встречи. Однако она не состоялась.

Ирина Карамушкина в октябре 2019 года, выступая на заседании парламента, обратилась к президенту с просьбой о встрече. Пресс-служба главы государства тогда порекомендовала нардепу решить этот вопрос через аппарат, подчеркнув, что необязательно это делать на заседании.