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Власть

Государственное регулирование цен на лекарства может привести к их дефициту

«Механизмы установления предельных цен на лекарства могут повлечь их дефицит», — заявил сегодня на брифинге главный специалист отдела правовой поддержки и закупок Государственного агентства антимонопольного регулирования Аскат Азарбеков.

По его словам, постановление правительства о временном регулировании цен распространяется только на определенный перечень лекарств. Оно позволяет вводить контроль за ценами на лекарства, которые вошли в перечень жизненно важных.

«Мы можем в ускоренном порядке дополнить этот перечень лекарствами, которые применяются при лечении коронавируса. И таким образом можно было бы регулировать процесс. Есть закон о внутренней торговле, которым предусматривается возможность введения временного государственного регулирования цен на 90 дней. Мы могли бы регулировать так цены на лекарства для лечения коронавируса как социально значимого товара. За счет этого можно было бы решить вопрос ценообразования. Но на такой шаг не идут, потому что любое вмешательство в бизнес несет последствия. Крупные компании этого не хотят», — отметил Аскат Азарбеков.

В стране так или иначе уже есть дефицит лекарственных средств. Поэтому решением проблемы может стать создание в срочном порядке государственного предприятия по обеспечению рынка лекарствами. Такая компания могла бы поставлять нужные товары по уже установленным ценам.

«Государственное предприятие могло бы устанавливать определенные правила игры для дефицитных лекарственных средств», — заключил Аскат Азарбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159525/
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