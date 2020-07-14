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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Идет дезориентация больных. Чиновники со специалистами обсудили ситуацию

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела совещание с экспертами в сфере здравоохранения по вопросу совершенствования механизмов лечения болеющих коронавирусной инфекцией.

В совещании приняли участие заведующий кафедрой семейной медицины последипломного обучения Кыргызской государственной медицинской академии Нурлан Бримкулов, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Аида Зурдинова, экс-статс-секретарь ведомства Касымбек Мамбетов, заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

По словам Нурлана Бримкулова, сегодня идет дезориентация больных. Их делят и лечат по двум совершенно разным протоколам — как больных с внебольничной пневмонией и больных коронавирусом.

«У больных требуют справку о прохождении теста на COVID-19, хотя многие страдают от пневмонии. У 80 процентов населения коронавирусная инфекция протекает легко, здесь требуется консультация врача, частое обильное питье, дыхательная гимнастика и наблюдение за температурой. В то же время у 20 процентов больных идет осложнение в виде пневмонии, появляется одышка, дыхательная недостаточность. В этой связи врачи должны ставить диагноз, прежде всего исходя из клинической картины больного, где пациенту ставится диагноз подозрительный, вероятный и проверенный на коронавирус», — сказал он.

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По словам Аиды Зурдиновой, необходимо выделить крупные стационары и перепрофилировать их под временные лечебные учреждения для больных с коронавирусной инфекцией.

Здесь должны быть предусмотрены специальные лаборатории, рентген-кабинеты, они должны оснащаться жидким кислородом и иметь вместительные реанимационные блоки.

По словам Касымбека Мамбетова, в настоящее время основная задача состоит в том, чтобы спасти тяжелых и крайне тяжелых больных.

«Вирус имеет специфические особенности, когда легкое течение быстро переходит в категорию с тяжелым течением болезни. Хочу отметить, что реабилитации больных коронавирусной инфекцией также должно уделяться достаточное внимание», — сказал он.

В срочном порядке необходимо пересмотреть клинические протоколы на предмет их обновления.

Касымбек Мамбетов

По итогам совещания Министерству здравоохранения поручено внести соответствующие изменения и дополнения в приказ о диагностике и лечении коронавирусной инфекции от 8 июня, а также изучить и внести предложения по применению реконвалесцентной плазмы для лечения болеющих коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159459/
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